NASA, 10 kentilyon dolar değerindeki göktaşına olan yolculuğuna başladı: Herkes zengin olabilir! NASA, "Psyche" asteroidinin keşfi için fırlattığı uzay aracının hedefine ulaştıktan sonra 2 yıl boyunca asteroidinin yörüngesinde fotoğraf çekeceğini ve yüzeyin haritasını çıkaracağını bildirdi.

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Uzay keşifleri ve gök cisimlerinin incelenmesi, bilim dünyasının merakını ve ilgisini her zaman çekmiştir.

Bu bağlamda, son dönemde özellikle dikkatleri üzerine çeken ve adeta bir hazine gibi bilinen "16 Psyche" adlı göktaşı, bilim insanlarının merakını tetiklemeye devam ediyor.

"16 Psyche," Güneş sisteminde yer alan bir asteroit ve ana kuiper kuşağında bulunan en büyük nikel demir göktaşlarından biridir.

NASA tarafından yapılan açıklamada “16 Psyche” olarak adlandırılan ve 10 kentilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen göktaşının, Dünya'ya doğru yaklaştığı duyurulmuştu.

NASA araç gönderdi

NASA, bu göktaşını incelemek için hazırladığı Psyche uzay aracını resmen fırlattı.

Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı 2029'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan 280 kilometre genişliğindeki uzay kayası Psyche'ye ulaşacak.

Söz konusu aracın hedefe ulaşmasının ardından, 2 yıl boyunca, metal bakımından zengin olan "Psyche" asteroidinin yörüngesinde fotoğraf çekeceği, yüzeyin haritasını çıkaracağı ve veri toplayacağı bildirildi.

NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) Güney California Direktörü ve Misyon Sorumlusu Laurie Leshin, bu yolculuğun gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair sırların çözülmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Psyche misyonunun başlangıç tarihi önce Ekim 2022 olarak belirlenmiş ancak güvenlik kontrollerinin uzaması sebebiyle ertelenmişti.

Dünya'ya oldukça yakın

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen dev göktaşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer göktaşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta göktaşını rahatça gözlemleyebilecek.

Dünya ekonomisinden daha değerli

Göktaşında bulunan 10 kentilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir.

Ancak NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.