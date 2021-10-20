NASA, 145 milyon dolarlık görevle Samanyolu'nu inceleyecek

NASA'nın yeni 145 milyon dolarlık gama ışını teleskopu COSI, Samanyolu galaksisinin değişimini mercek altına alacak.

NASA, Samanyolu'ndaki yıldız doğumu, yıldız ölümü ve kimyasal elementlerin oluşumunun yakın tarihini inceleyecek yeni bir uzay teleskopu görevi başlatacak.

COSI olarak adlandırılan gama ışını teleskopu, NASA'nın son küçük astrofizik görevi olarak 2025 yılında resmen başlayacak.

NASA'nın Astrofizik Kaşifleri Programı, 2019'da 18 teleskop önerisi aldı ve bu teleskoplardan 4 tanesi seçildi.

Bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir panel tarafından, çalışmaların ayrıntılı bir incelemesinden sonra NASA, geliştirmeye devam etmek için COSI'ye görev vermeye karar verdi.

Ajansın Washington'daki Bilim Misyonu Direktörlüğü yardımcı yöneticisi Thomas Zurbuchen, “60 yılı aşkın bir süredir NASA, hala cevap aradığımız bilgi boşluklarını doldurmak için fırsatlar sunuyor.

"DÜNYANIN NASIL OLUŞTUĞU HAKKINDA BİLGİ TOPLAYACAK"

COSI, kendi Samanyolu galaksimizdeki kimyasal elementlerin kökeni hakkında soruları yanıtlayacak. Bu elementler, Dünya'nın nasıl oluştuğu hakkında bize bilgi sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

COSI, Samanyolu'nda kimyasal elementlerin oluştuğu yerleri haritalamak için büyük yıldızlar patladığında üretilen radyoaktif atomlardan gelen gama ışınlarını inceleyecek.

Görev ayrıca, galaksimizin antielektronlar olarak da bilinen pozitronlarının gizemli kökenini araştıracak.

145 MİLYON DOLARA MÂL OLACAK

COSI'nin baş araştırmacısı, Kaliforniya Üniversitesi'nden John Tomsick olacak. Söz konusu görev, fırlatma maliyetleri hariç yaklaşık 145 milyon dolara mal olacak. NASA, önümüzdeki yıllarda teleskobu fırlatmak için bir şirket seçecek.

NASA'nın Kaşifler Programı, ajansın günümüzde hala devam eden en eski programı olma özelliğine sahip.

Bu program, astrofizik ve heliofizik programlarıyla ilgili uzay araştırmalarını kullanarak uzaya sık ve düşük maliyetli erişim sağlıyor.

Dünya'nın radyasyon kuşaklarını keşfeden Explorer 1'in 1958'de fırlatılmasından bu yana, program 90'dan fazla göreve ev sahipliği yaptı.