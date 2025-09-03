NASA, 195 ışık yılı uzaklıkta Dünya büyüklüğünde 2 kayalık gezegen buldu

NASA'nın Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS), 195 ışık yılı uzaklıktaki K tipi bir yıldız olan TOI-2322'nin yörüngesinde dönen iki yeni kayalık gezegen keşfetti.

Yeni keşfedilen gezegenlerin boyutları Dünya ile karşılaştırılabilir düzeyde ve her ikisi de yıldızlarına oldukça yakın bir yörüngede dönüyor.

DÜNYA BENZERİ BİR YAPIYA SAHİP EN BÜYÜK GEZEGEN

Gezegenlerden TOI-2322 c, Dünya'nın yaklaşık 1,87 katı yarıçapa ve 18 katı kütleye sahip olmasına rağmen, yoğunluğunun Dünya benzeri bir iç yapıya sahip kayalık bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Bu durum, onu bu yapıya sahip bilinen en büyük gezegen yapıyor.

DİĞER GEZEGENİN ÖZELLİKLERİ

İç yörüngedeki diğer gezegen olan TOI-2322 b ise Dünya büyüklüğünde bir gezegen olarak tanımlandı.

Yıldızına çok yakın olduğu için yüzey sıcaklığının yaklaşık 330 santigrat derece olduğu tahmin ediliyor.