NASA, 2028 yılında Venüs'e araç göndereceğini açıkladı

İki ayrı insansız görevle 2028 yılında Venüs yolculuğunu duyuran NASA, söz konusu görevler için 1 milyar dolar kaynak ayırdı.

Geçtiğimiz yıl, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanacağını duyururken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

NASA TARİH VERDİ: 2028'DE GİDİYORUZ

NASA, yaklaşık 30 yıl sonra Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e yeniden gitme planları için tarih verdi.

İki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegen, 2028 yılında ziyaret edilecek. NASA, DAVINCI+ ve VERITAS adını verdiği iki göreve 1 milyar dolar kaynak ayırdı.

NASA​ Başkanı eski astronot Bill Nelson, "Bu iki kardeş görevle, Venüs'ün nasıl kurşunu bile eritecek sıcaklığa erişen bir cehennem gezegen olduğunu anlamak hedefleniyor. Onlar, bilim dünyasına 30 yıldır araştırılmayan bu gezegeni inceleme fırsatı verecek." dedi.

DAVINCI+ aracının 2029'da Venüs'e fırlatılması hedefleniyor. VERITAS görevi ise bir yıl önce başlayacak ve 2028 yılında Venüs'ün atmosferine girmeden gezegeni inceleyecek.

VENÜS'TE YAŞAM VAR MI

Araştırmacılar, Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle gezegenin gizemi, gelecekte düzenlenecek uzay görevleriyle çözülebilecek.