NASA, Andromeda galaksisinin etrafındaki dev gaz tekerini görüntüledi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu’nun en yakın komşusu olan Andromeda galaksisini çevreleyen dev gaz tekerini ilk kez haritalandırdı.

Messier 31, M31 ve NGC 224 olarak da bilinen Andromeda galaksisi, Andromeda takımyıldızında yer alıyor.

Yapılan incelemelere göre yaklaşık bir trilyon yıldıza ev sahipliği yapan bu dev galaksi, Samanyolu galaksisinden yaklaşık 2.2 milyon uzaklıkta bulunuyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak, Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda sarmal galaksisini çevreleyen ve iki iç içe geçmiş gaz tekerini ilk defa haritalandırdı.





SAMANYOLU'NUN YARISINA KADAR UZANIYOR

Bilim insanları, Dünya’dan gözlemlenmesi neredeyse imkansız olan gaz plazmasının, Andromeda'dan 1.3 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu ve Samanyolu'nun yaklaşık yarısına kadar uzandığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında gaz tekerinin iki ana iç içe geçmiş ve farklı gaz kabuğuna sahip katmanlı bir yapıya sahip olduğunu açıkladı. Söz konusu araştırma, bir galaksiyi çevreleyen teker üzerine yapılan en kapsamlı çalışma olarak tarihe geçti.





Bilim insanlarına göre, Adromeda’nın etrafındaki devasa gaz rezervuarı, galaksinin geçmiş ve gelecekteki evrimi ile ilgili önemli ipuçlarına sahip olabilir.

Samanyolu'na en yakın galaksi olan Andromeda’yı kuzey yarım kürede sonbahar gecelerinde gözlemleyebilen bilim insanları, şimdiye kadar galaksiyi çevreleyen büyük, sıcak ve seyreltilmiş gaz tekeri ile ilgli detaylı bir çalışma yapamamıştı.