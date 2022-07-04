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    NASA, Artemis 1 Ay görevi için SLS roketini fırlatmaya hazırlanıyor

    NASA, Artemis 1 görevi için geliştirilen SLS roketinin olası fırlatılma tarihini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:16
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    NASA, Artemis 1 Ay görevi için SLS roketini fırlatmaya hazırlanıyor

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    Fırlatma tarihi belli oldu

    NASA, provalarını tamamladığı SLS roketinin fırlatılma tarihine dair bilgiler paylaştı. Artemis 1 görevi kapsamında geliştirilen roket, ağustos sonu ve eylül başı arasında bir tarihte fırlatılacak.

    NASA'nın kıdemli keşif yetkilisi Jim Free, SLS roketinin 23 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında fırlatılması için çalıştıklarını söyledi.

    NASA

    Geçtiğimiz günlerde son testi tamamlanan roket, test sensörlerinin çıkarılması, pillerin yeniden şarj edilmesi ve fırlatmadan önce son kontrollerin tamamlanması için montaj binasına geri götürülmüştü.

    Mürettebatsız bir Ay'a gidiş-dönüş görevi olan Artemis 1,  mürettebatla gerçekleştirilecek olan Artemis 2 görevine öncülük edecek.

    İkinci görev kapsamında dört astronotla beraber uzay aracı, Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine inecek.

    sls

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    SLS

    sls


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