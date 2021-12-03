NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı: Eski anten değiştirildi

NASA'ya bağlı 2 astronot; uzay yürüyüşüne çıkarak, Uluslararası Uzay İstasyonu dışındaki arızalı anteni değiştirdi.

"Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUI) görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki tehditkar çöpler nedeniyle ertelemişti. Ertelenen yürüyüş, dün akşam itibarıyla gerçekleşti.

ESKİ ANTEN DEĞİŞTİRİLDİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı Thomas Marshburn ve Kayla Barron uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronotlar, uzay yürüyüşü sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı olan iletişim antenini yenisiyle değiştirdi ve yürüyüş 6 saat 32 dakika sürdü.

BU YIL 13. YÜRÜYÜŞ

Söz konusu uzay yürüyüşü, Marshburn’in 5’inci, Barron’un ise ilk uzay yürüyüşü olurken, bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 13. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.



