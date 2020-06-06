NASA, Ay geçidi istasyonu için yeni bir şirketle anlaştı

NASA, Ay geçidi istasyonu için yeni bir şirketle anlaştı

NASA, Ay yörüngesine istasyon kurmak için havacılık şirketi Northrop Grumman ile bir anlaşma yaptı.

NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis programı ile Ay'a yeniden astronot gönderilmesi ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Şirket, uzun süreli Ay görevlerinin yapılabilmesi için Ay'ın yörüngesinde bir geçiş istasyonu inşa edecek.

Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri olacak Ay istasyonunda, yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

NASA, Ay yörüngesine bir geçiş istasyonu kurma projesinde çalışmalara hız kazandırdı. Şirket, havacılık şirketi Northrop Grumman ile bir anlaşma sağladığını duyurdu.

Her iki şirket, istasyonun yerleşim ve lojistik merkezlerinin tasarımı (HALO) için 187 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

HALO isimli merkezler, uzay istasyonuna yapılan ziyaretlerde astronotların yaşayacağı alan olarak tanımlanıyor. Astronotlar, Dünya ile Ay arasında gidip gelirken bu merkezlerde dinlenme ihtiyaçlarını giderebilecek.





Ay geçidi istasyonunun inşasını NASA tek başına üstlenmeyecek. Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı gibi kurumlar da istasyona çeşitli bileşenler dahil edecek.

Eğer her şey yolunda giderse, NASA söz konusu Ay istasyonunu 2024 yılında tamamlayacak ve aynı yıl içinde Ay'a astronot gönderecek.

NASA, SPACEX İLE ANLAŞMIŞTI

Şu ana kadar birlikte bir birçok projeye imza atan NASA ve SpaceX, Ay istasyonu için yeniden anlaşma sağladı. NASA, Artemis programının bir parçası olan Ay geçidi projesinin ilk ticari ortağı olarak SpaceX'i resmen açıklamıştı.

SpaceX; Dragon XL kapsüllerini kullanarak, ekipmanların yer aldığı kargoları Falcon Heavy rokeriyle Ay yörüngesindeki istasyona taşıyacak.