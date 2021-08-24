NASA, Ay madenciliği yarışmasında 500 bin dolar dağıttı

NASA, Ay'da madencilik teknolojileri geliştiren 13 farklı ekibe toplam 500 bin dolar ödül verdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

AY MADENCİLİĞİ YARIŞMASI

NASA Ay’da maden arama çalışmalarını hayata geçirmeyi kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Uzay ajansı, ‘’Break the Ice Lunar Challenge’’ adını verdiği yarışmayla 13 farklı ekibe toplamda 500 bin dolar ödül verdi.

2020’nin Kasım ayında başvuruya açılan yarışmayı ABD, Kanada, Avustralya ve Sri Lanka’dan gelen ekipler arasından 125 bin dolar bütçeli projesiyle Floridalı şirket Redwire Space kazandı.

Proje iki keşif aracı, bir madencilik robotu ve hafif bir taşıma aracıyla Ay’daki buzu kırma ve tahliye etme faaliyetlerini yürütmeyi amaçlıyor.

Redwire Space, NASA’nın özellikle dikkat çektiği konulardan birine odaklanmasıyla zor da olsa rakipleri arasından sıyrılmayı başardı.

NASA'YA GÖRE BU TİP YARIŞMALAR ŞART

NASA’nın Marshall Space Flight Center yöneticilerinden Monasi Roman’a göre, Ay’daki kaynakları güvenli ve sorumlu bir şekilde çıkarmak, ancak farklı fikirleri böyle yarışmalarda bir araya getirerek mümkün görünüyor.

Ay’daki buzları sürdürülebilir bir şekilde Dünya’daki yaşamsal kaynaklara çevirebilmek ve yeryüzündeki ihtiyacı karşılamak bu yarışmaların temel amacını oluşturuyor.

NASA, Artemis adını verdikleri programın da yardımıyla gelecek on yılın sonuna dek Ay’daki projeleri kalıcı hale getirmek istediklerini belirtti. Yarışmanın bir sonraki aşaması ise projelerde yer alan donanımların geliştirilmesi ve uygulanması olacak.