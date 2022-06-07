NASA, Ay'daki gizemli kubbeleri araştıracak

NASA, Ay'daki gizemli kubbeleri araştırmak için "öncelikli" bir görev başlatacağını duyurdu.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

AA'da yer alan habere göre NASA, yaklaşan Artemis programı kapsamında, Ay'daki Gruithuisen Kubbeleri'nin inceleneceğini duyurdu. Söz konusu incelemenin "Lunar-Vise" ekipmanıyla yapılacağı açıklandı.

Ay'da nasıl oluştukları bilinmiyor

Araştırmacılar, bu jeolojik yapıların Dünya'da oluşabilmesi için okyanusların ve tektonik levhaların bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ancak Ay'da bunun gibi yapıların "temel unsurlar" olmadan nasıl oluşabildiği hala merak konusu.

NASA, 10 Dünya gününde (1 Ay günü), sabit ve mobil ekipmanlar dahil 5 araçtan oluşan Lunar-Vise ile kubbelerden birinin zirvesine ulaşılabileceğini duyurdu.