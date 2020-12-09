NASA, bir bulutsunun çok tuhaf davranışını gözlemledi

NASA’da görevli bilim insanları, yaşlanan bir yıldızın etrafındaki bir gaz tabakası olan Vatoz bulutsusunun hızlı bir şekilde karardığını açıkladı.

Nebula ya da diğer adıyla bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapılara deniyor.

Yaşlanan bir yıldızın etrafındaki bir gaz tabakası olan Vatoz bulutsusu (Stingray Nebula), bu türdeki en genç yapı olarak kayıtlara geçmişti.

Zaten tuhaf olan bu gezegenimsi bulutsu, bilim insanlarının tabiriyle "çok, çok belirgin ve çok garip" bir davranış sergiledi ve solmaya başladı.





HIZLI BİR ŞEKİLDE KARARIYOR

Bilim insanları, söz konusu bulutsunun ortaya çıktığı kadar hızlı bir şekilde kararmaya başladığını söylüyor. Elde edilen verilere göre, bulutsunun parlaklığı 20 yılda yaklaşık bin kat azaldı ve bir zamanlar kenarlarını saran parlak dallar kayboldu.

20 YIL SONRA YOK OLACAK

Bilim insanları, kararmanın aynı hızla devam etmesi halinde bulutsunun 20 yıl içinde yok olabileceğini söylüyor.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından 1996 ve 2016 arasında alınan ve karşılaştırılan görüntüler, bulutsunun hem çok daha sönük hale geldiğini, hem de bir zamanlar sahip olduğu yapıyı kaybettiğini gösteriyor.





ALIŞILMADIK BİR DURUM

Bulutsularda yaşanan bu tür değişimler, genellikle çok uzun bir sürede, bazen de milyonlarca yıl içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle bilim insanları, bu olayın çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesi nedeniyle oldukça şaşkın.

Görünüşe göre bu değişimler, bulutsunun SAO 244567 diye bilinen merkez yıldızının sıcaklık düşüşü yüzünden hızla genişlemesi ve daha az iyonlaştırıcı radyasyon yaymaya başlaması nedeniyle gerçekleşiyor.