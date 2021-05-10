NASA: Çin roket konusunda sorumluluğu yerine getirmedi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), roketi kontrolsüz şekilde Hint Okyanusu'na düşen Çin'e "standart sorumluluğunu yerine getirememe" eleştirisinde bulundu.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü, ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndan 29 Nisan'da uzaya fırlatmış, ancak roketin gövdesi kontrolden çıkarak uzaya savrulmuştu.

Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçaları ise Hint Okyanusu'na düşmüştü.

NASA'DAN ÇİN'E ELEŞTİRİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), fırlatıldıktan sonra roketin kontrolünü kaybeden Çin'i eleştirdi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Uzay yolculuğu yapan ülkelerin, Dünya'ya geri dönen araç kalıntılarının insanlara ve mülklere yönelik riskini en aza indirmesi gerek. Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor." açıklamasında bulundu.

ÇİN SESSİZ KALMIŞTI

Çin roketinin kontrolü kaybetmesinin ardından ABD'den açıklama gelmiş ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiği belirtilmişti. Ancak Çin'in günlerce sessiz kalması oldukça eleştirlmişti.

8 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duyan Çin Dışişleri Bakanlığı ise, roket parçalarının Dünya'nın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu duyurmuştu.