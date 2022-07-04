NASA, Çin'in Ay'ı sahiplenmesinden korkuyor

NASA başkanı Bill Nelson, Çin'in bir gün Ay'a gidip orayı kendi bölgesi ilan edebileceğinden endişe duyuyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği Artemis görevleri kapsamında Ay'a astronot göndermek istiyor.

Ancak NASA, Ay'a astronot gönderme konusunda yalnız değil. Çin'in de benzer projelerinin olması, NASA'yı şimdiden rahatsız etti.

NASA başkanı Bill Nelson, Çin'in uzay programıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Nelson, Çin'in bir gün Ay'ı istila etmesinden korkuyor.

"Endişelerimiz var"

Nelson, "Çin'in Ay'a inip 'Bu bizim ve sen uzak dur' demesi konusunda çok fazla endişelerimiz var." dedi.

Çin'in uzay programının askeri bir uzay programı olduğunu savunan NASA Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay yarışındaki rakibinin Çin olduğuna inanıyor.

Son zamanlarda Çin'in kurmakta olduğu kendi uzay istasyonuna da değinen Nelson, "Çin uzay istasyonunda ne olacağını düşünüyorsunuz? Orada başkalarına ait uyduları nasıl yok edeceklerini öğrenecekler." ifadelerini kullandı..

Öte yandan, Dış Uzay Anlaşması'na göre hiçbir doğal gök cismi herhangi bir ülkenin mülkü olamaz. NASA yöneticisinin bunu bildiği halde neden böyle bir açıkalama yaptığı ise bilinmiyor.