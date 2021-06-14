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    NASA, Çin'in Mars'taki aracını görüntüledi

    NASA'nın Mars yörüngesindeki kaşifi Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Çin'in Zhurong adlı uzay aracını ilk kez fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:47
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    NASA, Çin'in Mars'taki aracını görüntüledi

    Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, şubat ayında Mars yörüngesine ulaşmıştı.

    Aracın içerisinde yer alan  Zhurong isimli gezgin ise, geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve araştırmalara başlamıştı.

    NASA, YÖRÜNGEDEN ARACI GÖRÜNTÜLEDİ

    NASA'nın Mars yörüngesindeki kaşifi Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 6 Haziran'da Çin'in Zhurong adlı uzay aracını ilk kez görüntüledi.

    Arizona Üniversitesi'ndeki HiRISE ekibinin paylaştığı fotoğrafta, Çin'in iniş aracı Tianwen-1 büyük bir nokta, Zhurong ise küçük bir nokta olarak görülüyor.

    NASA, Çin in Mars taki aracını görüntüledi #1

    Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars’ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi toplayacak.

    NASA'nın Mars yörüngesindeki uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), geçtiğimiz günlerde 2009 yılından bu yana Mars yüzeyde sıkışan Spirit aracını da yörüngeden görüntülemeyi başarmıştı.

    spirit

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