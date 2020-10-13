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    NASA, Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşunu erteledi

    NASA, SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk operasyonel mürettebatlı uçuşunu ertelediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 10:46
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    NASA, Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşunu erteledi

    Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü, NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımıştı.

    2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini yapan astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü, yeniden Dünya'ya dönmüştü.

    Crew Dragon kapsülü okyanusa böyle indi - İZLE

    YENİ GÖREV ERTELENDİ

    NASA, SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk operasyonel mürettebatlı uçuşunu erteledi.

    31 Ekim için planlanan görev, SpaceX'in Falcon 9 roketinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe alındı. NASA'dan yapılan açıklamada, fırlatmanın iki üç hafta gecikeceği vurgulandı.

    Geçtiğimiz aylarda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Crew Dragon görevi, aslında bir test uçuşuydu. Ancak yeni görev,  ilk operasyonel mürettebatlı uçuş olma özelliğini taşıyor.

    crew-dragon

    Crew Dragon, önümüzdeki ay ilk operasyonel mürettebat görevi için NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi Florida'daki Cape Canaveral'dan uzay istasyonuna taşıyacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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