NASA duyurdu: Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı yaklaşıyor

NASA, Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen ve dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan göktaşını yakın takibe aldı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

830 metre yüksekliğinde olan Burj Khalifa, 2004 yılında inşa edildiğinden bu yana dünyanın en yüksek binası oldu.

Ancak Dubai'nin devasa binası, bu hafta Dünya'nın yanından geçecek olan bir göktaşıyla kıyaslanamaz derecede küçük kalacak.

Dünya için tehdit oluşturmuyor

7335 (1989 JA) adlı göktaşı, 1,8 km çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya’nın yakınından geçecek.

NASA, asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturmayacak.

Söz konusu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor.

NASA'ya göre 7335 (1989 JA), bu yıl Dünya'nın etrafından geçen en büyük uzay kayası olacak.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.