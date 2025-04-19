NASA duyurdu: Lir gök taşı yağmuru başlıyor

DHA

Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihi belli oldu...

21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında gerçekleşecek gök taşı yağmuru, birçok ülkeden görülebilecek.

NASA’dan yapılan açıklamada, Türkiye de dahil birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek gök taşı yağmuru sırasında, saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenebileceği belirtildi.

EN İYİ GÖZLEM 22 NİSAN'DA

En iyi gözlem zamanının 22 Nisan saat 03.00 ile 05.00 arası olacağı vurgulanan açıklamada, gökyüzü meraklılarının şehir ışıklarından uzak, karanlık alanları tercih etmesi önerildi.

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parklarının gözlem için elverişli olduğunu kaydetti.