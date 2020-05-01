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    NASA, en iyi Dünya fotoğraflarını belirledi

    NASA, düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını seçti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 09:41
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    NASA, en iyi Dünya fotoğraflarını belirledi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti.

    56 bin kişinin oy kullandığı Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada kazanan, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu. Gelin bu fotoğraflara yakından göz atalım.,

    YARIŞMANIN KAZANANI: BAHAMALAR

    bahama

     

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