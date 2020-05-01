NASA, en iyi Dünya fotoğraflarını belirledi
NASA, düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını seçti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.
- DHA
- 01.05.2020 - 09:41
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti.
56 bin kişinin oy kullandığı Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada kazanan, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu. Gelin bu fotoğraflara yakından göz atalım.,
YARIŞMANIN KAZANANI: BAHAMALAR
ASTRONOTLARIN FOTOĞRAFLADIĞI RAIKOKE VOLKANI
LANDSAT 8 İLE ÇEKİLEN, GÜNEY AFRİKA'DAKİ NAMIB ÇÖLÜ'NDEKİ KUM TEPELERİ
DÜNYA'NIN ETKİLEYİCİ BİR FOTOĞRAFI
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDAN ÇEKİLEN KUTUP IŞIKLARI
CASSINI UZAY ARACI TARAFINDNA ÇEKİLEN SATÜRN'UN BU GÖRÜNTÜSÜ DE YARIŞMAYA DAHİL EDİLDİ
ALASKA'DA BULUNAN COLUMBIA BUZULU
GÜNEY PASİFİK OKYANUSU'NDAKİ TOKELAU ADALARI
İZLANDA'DAKİ YANARDAĞIN PATLAMA ANI
ANTARKTİKA'DAKİ EAGLE ADASI
DERİN UZAK İKLİM GÖZLEMEVİ'NİN KAMERASI, AY'I DÜNYA'DAN GEÇERKEN YAKALADI
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDAN ÇEKİLEN YILDIRIMLAR
LANDSAT 8 TARAFINDAN ÇEKİLEN ANDAMAN DENİZİ
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