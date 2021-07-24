NASA, Europa’ya gitmek için SpaceX ile 178 milyon dolara anlaştı

NASA, Europa’ya gitmek için SpaceX ile 178 milyon dolara anlaştı

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketiyle 178 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

NASA, SPACEX İLE ANLAŞTI

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçti.

Yüzeyinde okyanuslar bulunduğu düşünülen Europa, dünyadan 630 milyon kilometre uzakta bulunuyor. 2024 yılının Ekim ayında başlaması öngörülen Europa’ya yolculuğun 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor.

178 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

NASA, SpaceX ile imzalanan sözleşmenin 178 milyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu açıkladı.

Keşif yolculuğunda Europa’nın yüzeyinden yüksek çözünürlük fotoğraflar çekilmesi ve okyanusun derinliğinin ve tuz miktarının araştırılması hedefleniyor.

Ay'dan biraz daha küçük uydunun yüzeyi buz tabakasıyla kaplı. Ancak bilim insanları, tabakanın altında büyük bir okyanus olduğunu düşünüyor.