NASA, Güneş sistemimizden geçen gizemli nesneye uzay aracı göndermek istiyor

Güneş sistemimizde tespit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, şu anda saniyede 60 kilometre gibi baş döndürücü bir hızla aramızdan geçiyor.

Gök bilimciler, bu nadir ziyaretçiyi daha yakından incelemek için mevcut bir uzay aracını ona doğru yönlendirip yönlendiremeyeceklerini tartışıyor.

MEVCUT UZAY ARAÇLARI YENİDEN GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ

Masadaki planlardan biri, şu anda Jüpiter'de görev yapan NASA'nın yaşlı Juno uzay aracını 3I/ATLAS'a göndermek.

Ancak uzmanlar, aracın yakıtının az olması, teknik arızalar yaşaması ve radyasyona maruz kalması gibi nedenlerle bu fikre şüpheyle yaklaşıyor.

GELECEKTEKİ ZİYARETÇİLER İÇİN HAZIRLIK

3I/ATLAS'ı yakalamak zor görünse de bilim dünyası bir sonraki ziyaretçi için hazırlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 2029'da fırlatacağı "Kuyruklu Yıldız Avcısı" (Comet Interceptor) adlı uzay aracı, uzayda uygun bir hedef bekleyerek gelecekteki bir yıldızlararası cismi yakından inceleme şansımızı artıracak.