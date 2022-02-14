NASA, Güneş'e iki yeni görev düzenleyecek

NASA, Güneş çevresini daha detaylı analiz etmek için önümüzdeki yıllarda iki yeni görev düzenlemeyi planlıyor.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker aracı, birkaç ay önce Güneş'in dış atmosferinin içine girmeyi başarmıştı.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.

NASA'DAN İKİ YENİ GÜNEŞ GÖREVİ DAHA

NASA, Güneş’in dinamiklerini, Güneş-Dünya bağlantısını ve sürekli değişen uzay ortamını anlamaya yardımcı olmasına yönelik MUSE (Multi-slit Solar Explorer) ve HelioSwarm olarak adlandırılan iki yeni Güneş görevi seçtiğini duyurdu.

Bu görevlerin, evren hakkında daha derin bilgiler sağlayacağı ve astronotları, uyduları ve GPS gibi iletişim sinyallerini korumaya yardımcı olacak kritik bilgiler sunacağı ifade edildi.

MUSE görevinin, bilim insanlarının Güneş'in koronasının (Taç Küre) ısınmasını sağlayan güçleri ve uzay havasının temelindeki en dıştaki bölgedeki patlamaları anlamalarına yardımcı olacağı belirtildi.

Görevin birinci amacının, püskürtüler ve taçküre kütle atımı (coronal mass ejection) gibi ‘koronal ısınma’ ve ‘kararsızlığın’ nedenlerini araştırmak ve koronanın temel plazma özellikleri hakkında fikir edinmek olduğu açıklandı.

Görev hakkında, “Görev, Güneş'in aşırı ultraviyole radyasyonunu gözlemlemek ve güneş geçiş bölgesi ve koronanın şimdiye kadar yakalanmış en yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için çok yarıklı bir spektrometre olarak bilinen güçlü bir alet kullanarak güneş atmosferinin fiziğine daha derin bir bakış açısı sunacak.” denildi.

GÜNEŞ RÜZGARLARI ANALİZ EDİLECEK

HelioSwarm görevinin ise ‘güneş rüzgarı türbülansı’ olarak bilinen güneş rüzgarının hareketleri ve manyetik alandaki dalgalanmaların ilk çok ölçekli uzay içi ölçümlerini yakalayacağı ifade edildi.

HelioSwarm’ın bir merkez uzay aracı ve merkez uzay aracından ve birbirlerinden uzaklık olarak farklılık gösteren sekiz eş yörüngeli küçük uydudan oluştuğu belirtildi.

Washington’daki NASA Genel Merkezi’nde Bilimden Sorumlu Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen, “MUSE ve HelioSwarm, Güneş atmosferine ve uzay havasına yeni ve daha derin bir bakış açısı sağlayacak.

Bu görevler yalnızca diğer heliofizik görevlerimizin bilimini genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda yıldızımızın gizemlerini anlamak için benzersiz bir bakış açısı ve yeni bir yaklaşım sağlayacak.” dedi.

