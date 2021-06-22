NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nu tamir edemiyor

NASA, bir haftadır çevrim dışı olan Hubble Uzay Teleskobu'nu üç kez tamir etmeye çalışmasına rağmen başarısız oldu.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, yavaş yavaş yolun sonuna geldi.

Geçtiğimiz hafta NASA, bazı bilgisayar sorunları nedeniyle Hubble'ın çalışmayı durdurduğunu açıklamıştı. 1980'lerde inşa edilen bu bilgisayar Hubble'ın beyni gibi çalışıyor ve teleskoptaki tüm bilim araçlarını kontrol ediyordu.

NASA, SORUNU ÇÖZEMEDİ

NASA mühendisleri, sorunu tam olarak belirlemek için teleskoptan gelen verileri analiz etmeye çalışsa bir ilerleme kaydedemedi. 14 Haziran'da teleskobu yeniden çalıştırmak isteyen NASA, başarısız oldu.

Bu nedenle Hubble ekibi, teleskoptaki üç yedekleme modülünden birine geçmeyi denedi. Ancak yeni modülü başlatma komutu yine işe yaramadı.

DAHA ÖNCE DE ARIZALANMIŞTI

30 yıldır gökyüzünde olan Hubble, daha önce de birçok kez arızalandı. Örneğin henüz geçtiğimiz mart ayında yaşanan yazılım sorunu, teleskobun güvenli moda girmesine neden oldu. Ancak bir hafta içinde sorunu çözen NASA, teleskobu yeniden aktif etti.

Hubble, yörünge içi servis için tasarlanmış ilk teleskop olma özelliğini taşıyor. Astronotlar, sorunları çözmek ve eski parçaları değiştirmek için şimdiye kadar 5 kez Hubble'ı ziyaret etti.

Astronotlar, eskiyen parçaları bu şekilde değiştirerek veya geliştirerek, Hubble'a ömrü boyunca yeni yetenekler kazandırdı. Bu nedenle teleskop, fırlatılmasından 30 yıl sonra bile hala çığır açan keşifler yapıyor.





JAMES WEBB, HUBBLE'IN YERİNİ ALACAK

Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble’ın yerine; NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu kasım ayında fırlatılacak.

James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ınkinden yaklaşık 15 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olacak.