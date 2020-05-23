NASA, insanlı roketi uzaya fırlatmak için hazır

NASA, Florida'dan 27 Mayıs'ta yapılacak insanlı fırlatma programı için son hazırlıkların tamamlandığı açıkladı.

NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderecek.

Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

SON HAZIRLIKLAR TAMAM

NASA, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi için son kontrollerin yapıldığını ve fırlatmaya hazır olunduğunu duyurdu.

NASA ve SpaceX firması yetkilileri, gelecek hafta Florida'daki merkezden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir roket ile iki astronotun gönderilmesi öncesi fırlatma sistemlerinin kontrol edilerek, hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

TRUMP'TA KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında, ''Gelecek hafta roket fırlatma törenine katılmayı düşünüyorum.'' demişti.

Tarihi fırlatma 27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.