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    NASA, Jüpiter’i incelemek için yardım istiyor

    Jüpiter'in gizemli ve büyüleyici görüntüleriyle baş edemeyen NASA, herkesi Jüpiter'i incelemek için yardıma çağırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:19
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    NASA, Jüpiter’i incelemek için yardım istiyor

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

    NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri ve fotoğrafları Dünya'ya gönderiyor.

    Fotoğraf sayısı oldukça fazla

    Juno'nun Dünya'ya gönderdiği fotoğraf sayısı, bilim insanlarının tahminlerinin üstünde çıktı. NASA'da görevli araştırmacılar, tüm fotoğrafların incelenmesinin yıllarca sürmesinden endişe ediyor. Bu nedenle NASA, tüm halkı fotoğrafları incelemesi için desteğe çağırıyor.

    NASA, Jüpiter’i incelemek için yardım istiyor #1

    Bunun için bilim insanları, Jovian Vortex Hunter (Jüpiter Girdap Avcısı) isimli herkese açık bir proje başlattı.

    NASA, Jüpiter’in bulutlarının resimlerini incelemek ve girdapları belirlemek için herkesi bu projeye yardım için çağırıyor.

    Çalışma, bilim insanlarının Jüpiter’in atmosferik özelliklerini anlamalarına katkıda bulunacak. Araştırmacılar, bu girdapların oluşmasına neyin sebep olduğunu belirlemenin yanı sıra, gaz devinin agresif gaz yapısını daha iyi anlamaya çalışacak.

    NASA, Jüpiter’i incelemek için yardım istiyor #2

    Juno ayrıca, gezegenin en büyük uydusu Ganymede'in bileşimini, iyonosferini, manyetosferini ve buz kabuğunu incelerken aynı zamanda gelecekte Jüpiter'in uydularını araştırmaya gidecek uzay araçlarına da yol gösterecek bilgiler topluyor.


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