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    NASA, Jüpiter'in kayıp ikizini buldu

    Eski verileri yeniden inceleyen bilim insanları, Jüpiter’in "kayıp ikizini" bulduklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:34
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    NASA, Jüpiter'in kayıp ikizini buldu

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

    Bilim insanları ise bu gezegeni uzun süredir inceleyerek çeşitli verileri analiz ediyor.

    Jüpiter'in kayıp ikizi bulundu

    NASA'nın Kepler uzay teleskobunun topladığı eski verileri yeniden inceleyen bilim insanları, Jüpiter’in "kayıp ikizini" bulduklarını açıkladı.

    Araştırmada, belirgin bir şekilde Jüpiter özelliklerini yansıtan öte gezegenin keşfedildiği belirtildi.

    Gaz deviyle hemen hemen aynı kütleye sahip öte gezegene K2-2016-BLG-0005Lb adı verildi. Dünya’dan 17 bin ışık yılı uzaktaki gezegenin yıldızına uzaklığı da Jüpiter’in Güneş’e karşı konumuna uyuyor.

    NASA, Jüpiter in kayıp ikizini buldu #1

    2009’da fırlatılan Kepler uzay teleskobu, 2018’de kapatılana kadar en az 2 bin 700 öte gezegeni tespit etmeyi başarmıştı.

    Öte yandan, Jüpiter'e oldukça benzeyen K2-2016-BLG-0005Lb, Kepler’in şimdiye kadar keşfettiği en uzak gezegen oldu.

    NASA, Jüpiter in kayıp ikizini buldu #2


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