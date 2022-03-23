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    NASA kendi astronotunu uyardı: Ruslarla kavga etme

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), emektar astronotu Scott Kelly'yi Ruslarla kavgayı sürdürmemesi için uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:03
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    NASA kendi astronotunu uyardı: Ruslarla kavga etme

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda uzay araştırma görevini yürüten 66’ncı mürettebat arasında; 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu bulunuyor.

    Uzay istasyonunun işletilmesi; ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılıyor.

    UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI İSTASYONU ETKİLİYOR

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) emektar astronotu Scott Kelly, son günlerde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitri Rogozin'le Twitter üzerinden tartışma yaşıyor.

    NASA'DAN UYARI GELDİ

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), emektar astronotu Scott Kelly'yi Ruslarla kavgayı sürdürmemesi için uyardı.

    NASA RUSYA

    NASA, e-posta gönderdiği Kelly'ye kavgayı sürdürmemesi gerektiğini ve tartışmanın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki operasyonlara zarar verdiğini söyledi.

    Konuyla ilgili sorularını cevaplayan Kelly, ajansın uyarısına kulak vereceğini ve Rogozin'le polemiği bırakacağını söyledi.

    NASA VE RUSYA ORTAK ÇALIŞIYOR

    NASA ve Roscosmos, şu anda uzay istasyonunda birlikte çalışmak zorunda. Çünkü istasyonda ABD tarafı astronotlara yaşam desteği sağlarken, Rusya da istasyonun itilmesinden ve yörüngede kalmasından sorumlu.

    Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini söylemiş ve ülkeleri tehdit etmişti.

    NASA kendi astronotunu uyardı: Ruslarla kavga etme #2

    Bunun ardından Kelly, Twitter'da Rogozin'le polemiğe girmiş ve tartışmada sert sözler sarf edilmişti.

    Kelly, Rogozin'e McDonald's'ta iş bulmasını söylerken, Rogozin de astronotu "bunama tedavisi" için Rusya'ya davet etmişti.

    Rusya-Ukrayna krizinin uzay ilişkilerini nasıl etkileyeceğini şimdiden kestirmek oldukça güç. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin, bu sektöre pek de olumlu yansımayacağını söyleyebiliriz.


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