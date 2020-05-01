NASA, Mars'a gidecek helikopterin ismini açıkladı

NASA'nın Mars'a göndereceği helikopterin ismini lise öğrencisi verdi.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

MARS HELİKOPTERİNİN İSMİ AÇIKLANDI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikoptere ismini Alabamalı bir lise öğrencisi verdi.

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Northport ilçesinde yer alan Tuscaloosa County Lisesi’nde 11. Sınıf öğrencisi Vaneeza Rupani, NASA’nın Mars helikopterinin ismini belirlemek için düzenlediği “Name the Rover” yarışmasını kazandı.

ABD genelinde düzenlenen yarışmada NASA’ya gönderilen 28 binden fazla başvuru arasından seçilen isim, Rupani’nin önerdiği “Ingenuity (Yaratıcılık)” ismi oldu.

NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter, Dünya dışındaki bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Araç, kızıl gezegenin yüzeyinde çeşitli araştırma noktaları tespit edecek ve gelecekteki Mars görevleri için rotaları haritalayacak.

Üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacını karşılayacak araç, Mars'taki düşük sıcaklıklarla da üzerindeki ısıtıcı sayesinde başa çıkacak. Aracın Mars'taki her uçuşu, yaklaşık 90 saniye sürecek ve helikopter yerden yaklaşık 5 metre yüksekliğe çıkabilecek.