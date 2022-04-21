NASA'nın Mars’taki uzay aracı Perseverance, gezegendeki Güneş tutulmasını kayda aldı.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, gezegendeki önemli olayları kayda almaya devam ediyor.

Güneş tutulmasını görüntüledi

NASA'nın Mars’taki uzay aracı Perseverance, kızıl gezegende Güneş tutulmasına denk geldi. Uzay aracı, tam o anda güçlü bir yakınlaştırma özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü video kamerasını gökyüzüne çevirerek tutulmayı kayda aldı.

Mars'ın patatesi andıran doğal uydusu Phobos'un Güneş ve Mars arasına girdiği anların görüntüleri büyük beğeni topladı.

NASA, Mars'taki Güneş tutulmasını görüntüledi - VİDEO