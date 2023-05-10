NASA, Satürn'ün uydusuna yılan robot gönderecek NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'u keşfetmek için çok fonksiyonlu, metal bir yılana benzeyen robot tasarlıyor.

ensonhaber.com

Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu tahmin edilen Satürn'ün uydusu Enceladus olarak dikkat çekiyor.

Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kar topu gibi görünür.

Satürn çevresinde keşfedilen ikinci uydu olan Enceladus'taki buzulun altında yer alan okyanusta, kalın bir buz kabuğu bulunuyor.

NASA, yılan robot gönderecek

Nasa, Satürn'ün uydusu Enceladus'u keşfetmek için çok fonksiyonlu, metal bir yılana benzeyen robot tasarlıyor.

Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) adı verilen bu robot, buzlu bir yarıktan aşağı inmek için geliştiriliyor.

Söz konusu robot, kanyonlarda yukarı aşağı tırmanabilme, bir matkap gibi davranabilme ve suda yüzebilme yeteneklerine sahip.

Ayrıca robotun, buz kanyonunda düşmesini önlemek için kuyruk kısmında bir kanca da bulunuyor.

EELS, gittiği uydudaki okyanusa ulaşabilmek için kendi kendine çalışan bir matkap görevi görecek. Öte yandan, NASA'nın şimdilik robotu kullanmak üzere bir görev planlamadığını belirtelim.