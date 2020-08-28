NASA, Star Wars uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars’ta yer alan TIE savaşçısına benzer bir galaksi tespit etti.

Şimdiye kadar çeşitli uzay teleskoplarıyla uzayda birçok yapı keşfeden NASA, yeni keşfettiği galaksiyle oldukça şaşırttı. Çünkü keşfedilen yeni galaksi, Star Wars’ta yer alan TIE savaşçısına oldukça benziyor.

Cassiopeia takım yıldızında bulunan TXS 0128 + 554 isimli galaksi, Dünya'ya 500 milyon ışık yılı bir uzaklıkta bulunuyor. Yeni galaksi, içinde barındırdığı tüm yıldızların toplamından daha fazla ışık yaydığı için aktif bir galaksi olarak kabul ediliyor.

TXS 0128 + 554, ayrıca Güneş kütlesinin 1 milyar katı olduğuna inanılan bir süper kütleli kara deliğe de ev sahipliği yapıyor.



ABD’nin Indiana eyaletinde yer alan Purdue Üniversitesi’nden Matthew Lister, “Galaksinin Farklı radyo frekanslarında görünmesi, aktif galaksilerin on yıllık zaman ölçeklerinde nasıl çarpıcı biçimde değişebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

STAR WARS UZAY ARACINA BENZİYOR

TXS 0128 + 554, neredeyse ışık hızıyla zıt yönlerde hareket eden iki adet yüksek enerjili parçacık demetlerinden oluşuyor. Bu da galaksinin Star Wars’ta yer alan TIE savaşçısına benzemesine neden oluyor.