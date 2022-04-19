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    NASA, Twitter'dan bikinili fotoğraf paylaştı

    NASA'nın Twitter hesabından yanlışlıkla bikinili bir modelin fotoğrafı paylaşıldı. Kısa sürede silinen fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:13
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    NASA, Twitter'dan bikinili fotoğraf paylaştı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, genellikle sosyal medya hesaplarından uzayla veya çeşitli görevlerle ilgili bilgilendirici paylaşımlarda bulunuyor.

    Geçtiğimiz günlerde ise NASA'nın Twitter hesabından, yanlışlıkla bikinili bir modelin fotoğrafı paylaşıldı.

    Yayınlandıktan hemen sonra silinen gönderi, Çinli moda markası Shein'le ilgili bir haberinin bağlantısını da içeriyordu.

    Kullanıcıları habere yönlendiren bağlantıda da moda markasının değerinin 100 milyar dolara ulaştığı ve hızlı moda akımının çevre kirliliğine neden olduğu aktarılıyordu.

    NASA'nın hacklendiği iddia edildi

    Ajansın gönderisinin silinmesinin ardından ortaya çeşitli teoriler atıldı. Gönderinin ekran görüntüsünü alarak kendi hesabından paylaşan bilim muhabiri Eric Berger, hesabın hacklenmiş olabileceğini öne sürse de kısa süre sonra bu tweet'ini sildi.

    nasa

    NASA'nın gönderisinde herhangi bir dolandırıcılık amacının olmaması, ajansın sosyal medya yöneticilerinden birinin hatalı bir paylaşım yaptığı anlamına geliyor.

    Bu durum, NASA'nın sosyal medya yöneticilerinin aynı anda birden fazla hesap veya müşteriyle ilgilendiğini gösteriyor.

    Görünüşe göre çalışan, hesaplar arasında geçiş yapmayı unutup NASA hesabından paylaşım yaptı.

    Bazen sonuçlar ağır oluyor

    Sosyal medyada gündem olan NASA paylaşımı her ne kadar kötü amaçlı yapılmasa da bazen durum daha ciddi olabiliyor.

    Örneğin ketçap markası Heinz'in 2015'te kullanıcıları internet sayfasına yönlendirmek için oluşturduğu QR kodu, hata sorucu kullanıcıları porno içerikli bir web sitesine yönlendirmişti.


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