NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu nasıl yok edeceğini düşünüyor

NASA, yakında emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmenin yollarını arıyor.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

NASA, İMHA ETMENİN YOLLARINI ARIYOR

NASA, yakında emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmenin yollarını arıyor.



Gündeme alınan ilk seçeneklerden birisi, Rusya'nın en az iki Progress uzay aracı ile istasyonu yörüngeden atmosfere doğru itmesi seçeneği.

İtme işlemi ile atmosfere girerken bir kısmı eriyecek olan uzay istasyonu, ardından Pasifik Okyanusu'nda belirli bir bölgeye düşecek. NASA, bu plan ile birlikte değerlendirilen farklı yöntemler de olduğunu açıkladı.

NASA ve Rusya başta olmak üzere istasyonun diğer ortakları, bu dev yapının nasıl yok edilebileceğini tartışırken, bir yandan da imha işleminin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek zorundalar.

Bu konuda yalnızca Rusya kesin bir tarih veriyor ve 2025 yılında istasyonun terk edilmesi gerektiğini söylüyor.

NASA yetkilileri ise, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımına resmi olarak 2024 yılına kadar izin verildiğini, ancak 2028 yılına kadar teknik olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığını ifade etmişti.

İSTASYONUN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bugüne dek 3 binden fazla deneyin yapıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun maliyeti ise toplamda 100 milyar doları aştı. Ayrıca her yıl yapılan rutin bakımlar, bu maliyeti daha da yukarılara çıkarıyor.

Bazı bilim insanları; yapılan deneylerle, harcanan milyarlarca doların karşılığının alındığını düşünüyor.

Diğer bir kesim ise, milyarlarca dolar harcamanın çok gereksiz olduğunu düşünüyor.