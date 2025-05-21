NASA uyardı: 2025'in en güçlü Güneş patlaması Dünya'yı vuracak

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Uzay ajansı NASA, 2025 yılında kaydedilen en güçlü Güneş patlaması olan X2.7 sınıfı bir patlama sonucu Dünya'ya doğru ilerleyen önemli bir fırtına hakkında uyarılar yayınladı.

Güneş'in 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesine ulaştığı bir dönemde meydana gelen bu güçlü Güneş aktivitesinin, gezegenimizde çeşitli etkilere yol açması bekleniyor.

X2.7 SINIFI GÜNEŞ PATLAMASI İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Güneş yüzeyinden gelen ani ve yoğun radyasyon patlamaları olan Güneş patlamaları, özellikle X sınıfı gibi güçlü olduğunda Dünya'nın üst atmosferini anında etkileyebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'da meydana gelen X2.7 sınıfı Güneş patlaması, yaklaşık 10 dakika süren geçici radyo kesintilerine yol açarken, NASA devam eden Güneş patlamaları ve koronal kütle atımlarının (CME'ler) elektrik şebekelerini ve uyduları da etkileyebileceği konusunda uyardı.

Güneş şu anda, normal 11 yıllık döngüsünün bir parçası olan ve manyetik kutuplarının değiştiği "solar maksimum" evresinde bulunuyor.

Bu evre, Güneş lekesi aktivitesinin artmasına ve daha sık, yoğun Güneş fırtınalarına neden olarak Dünya'yı jeomanyetik fırtınalar ve sinyal kesintileri gibi uzay hava olaylarına karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Güneş fırtınaları teknik aksaklıklara yol açabilse de aurora adı verilen çarpıcı ışık gösterileri de üretiyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, 22 Mayıs'ta aurora aktivitesinin artacağını tahmin ediyor.

Çoğu kişi bu olaylardan doğrudan etkilenmeyecek olsa da nadir durumlarda iletişim, GPS ve elektrikte yaşanabilecek küçük kesintilere karşı hazırlıklı olunması ve ilgili sektörlerin NASA uyarılarını takip etmesi öneriliyor.