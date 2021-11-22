NASA, uzaydan Dünya’ya veri ışınlayacak

NASA, Lazer İletişim Röle sistemini (LCRD) 4 Aralık’ta görünmez kızılötesi lazerler üzerinden, yörüngeden Dünya'ya saniyede yaklaşık 1,2 gigabit hızında veri gönderecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 4 Aralık'ta kamuoyunu fırlatma programı kapsamındaki etkinliklere katılmaya davet ederek verileri, uzaydan Dünya’ya ışınlayacak.

LCRD’nin, NASA'nın görünmez kızılötesi lazerler üzerinden, yörüngeden Dünya'ya saniyede yaklaşık 1,2 gigabit hızında veri gönderip alan ilk uçtan uca lazer röle sistemi olacağı ifade edildi.

VERİLERİ IŞINLAYARAK İLETECEKLER

LCRD’nin ayrıca geleneksel radyo frekansı kullanan sistemlerin 10 ila 100 kat daha hızlı veri ileteceği ancak ucuz maliyet ve düşük güç ile çalışacağı belirtildi. NASA, 4 Aralık'taki fırlatma etkinliğine kamuoyunu davet ederek nasıl katılacağını ise web sitesinden paylaştı.

Mühendisler, uzayda konumlandırıldığında LCRD ile Dünya’da bulunan optik yer istasyonları arasında verileri ışınlayarak iletecek.

DAHA HIZLI BİR YÖNTEME İHTİYAÇ DUYULUYOR

NASA, çoğu uzay görevinde veri gönderiminin radyo frekansıyla yapıldığını ancak zaman içinde daha fazla veri toplandığını ve daha hızlı bir yönteme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.