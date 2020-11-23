NASA ve ESA, deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için Sentinel-6 uydusunu uzaya gönderdi

NASA ve ESA, deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için Sentinel-6 uydusunu uzaya gönderdi

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için Sentinel-6 uydusunu başarıyla uzaya fırlattı.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklar artıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan oldukça etkilenen buzullar ise deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden oluyor.

NASA VE ESA'DAN UYDU ÖNLEMİ

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-6 Michael Freilich isimli uyduyu 21 Kasım'da uzaya fırlatacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Beklenen oldu ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerini uzaydan takip edecek uydu, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Uydu, adını NASA'nın Yer Bilimi Bölümü'nün eski yöneticisi ve okyanusların uzaydan izlenmesine öncülük eden bir kişi olan Dr. Michael Freilich'den alıyor.

Yeni uydu, daha küçük yerel deniz seviyesi değişikliklerini ve özellikle kıyı şeridini detaylı olarak inceleme altına alacak.

Sentinel-6 uydusu ayrıca, dünyadaki okyanusların yüzde 90'ında meydana gelen yükselmeleri takip edebilecek.

2025'TE BİR UYDU DAHA FIRLATILACAK

Sentinel-6 uydusuna, 2025'te fırlatılacak Sentinel-6b uydusu eşlik edecek. NASA bu uyduyla deniz seviyesinin sürekli yükselişini ölçecek ve daha detaylı bilgi elde edecek.

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