NASA verilerini analiz eden yapay zeka, 50 öte gezegen keşfetti

NASA'nın verilerini inceleme altına alan yapay zeka algoritması, bazıları Neptün'den daha büyük olan ve uzak yıldızların yörüngesinde dönen 50 yeni öte gezegen tespit etti.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

YAPAY ZEKA 50 ÖTE GEZEGEN KEŞFETTİ

Bu noktada ise son zamanlarda her alanda karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka algoritmaları devreye giriyor. NASA'nın binlerce verisini analiz eden bir yapay zeka algoritması, 50 yeni öte gezegen keşfetti.

Proje hakkında bilgi veren bilim insanları, yeni tespit edilen öte gezegenlerden bazılarının Neptün'den daha büyük olduğu bilgisine yer verdi.



Keşfedilen öte gezegenlerin bazılarının yörüngeleri 200 günden uzun, bazılarının ise yalnızca 1 gün sürdüğü belirtildi.





ÖTE GEZEGENLERDEN VERİ EİLDE EDEBİLMEK İÇİN TESS UYDUSU KULLANILIYOR

18 Nisan 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve aynı yıl ağustos ayında göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri aramak için tasarlandı.

Her biri baktığı yönde uzayın dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera taşıyan TESS uydusu, öte gezegenleri yıldızının önünden geçişi anında tespit etmeye çalışıyor.

Bilim insanları, bu geçiş anında yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, aynı zamanda ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer özelliklerini belirleyebiliyor.