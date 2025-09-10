NASA'dan Güneş fırtınalarına önlem: IMAP görevi 23 Eylül'de başlıyor

NASA, Güneş'i ve uzay havasını incelemek üzere tasarlanan IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) görevinin 23 Eylül 2025'te fırlatılacağını doğruladı.

Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'nden bir SpaceX Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecek.

ÜÇ UZAY ARACI BİRLİKTE YOLCULUK EDECEK

IMAP görevine, NOAA'nın SWFO-L1 uydusu ve NASA'nın Carruthers Geocorona Gözlemevi de eşlik edecek.

Bu üç uzay aracı, Güneş aktivitesini izlemek için Dünya ile Güneş arasında yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzaklıktaki L1 noktasına gidecek.

IMAP, güneş sistemimizin sınırlarını haritalarken, SWFO-L1 uydulara veya elektrik şebekelerine zarar verebilecek tehlikeli güneş parçacıklarını takip edecek. Carruthers Gözlemevi ise Dünya'nın dış küresini inceleyecek.

ARTEMIS ASTRONOTLARI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu görevlerin en önemli çıktılarından biri, radyasyon fırtınaları gelmeden yaklaşık bir saat önce erken uyarı sağlayacak olması.

Bu, özellikle 2026 ve 2027'de planlanan Artemis Ay görevleri sırasında astronotların güvenliği için büyük önem taşıyor.

Toplanacak gerçek zamanlı veriler, daha iyi uzay hava durumu tahminleri yapılmasına ve Güneş'in gezegenimiz üzerindeki etkilerinin daha derinlemesine anlaşılmasına olanak tanıyacak.