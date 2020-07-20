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    NASA'nın aracı Mars'ta garip bir kaya keşfetti

    NASA'nın Mars'ta bulunan Curiosity aracı, bulduğu garip kayanın ne olduğunu anlamak için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 15:15
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    NASA'nın aracı Mars'ta garip bir kaya keşfetti

    NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak 2011 yılında kızıl gezegene fırlatılan Curiosity, Mars jeolojisini incelemek ve Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını öğrenmek için çalışmalar yürütüyor.

    Araç, birkaç gün önce Mars'taki Breamish adı verilen bir bölgede çalışamalarına devam ederken gizemli bir kaya keşfetti. Düz levhalara bölünmüş bu gizemli kayanın bir tür magmatik kaya olabileceği söyleniyor.

    mars

    KAYAYI ANALİZ EDECEK

    Curiosity, kaya parçasından alacağı numunelerden, organik bileşikleri ve gazları analiz ederek ne olduğunu anlamaya çalışacak.

    Bilim insanları, Mars'ın yüzeyinde bir zamanlar suyun bulunduğuna ve yaşanabilir bir gezegen olduğuna inanıyor. Bu nedenle elde edilen en ince bulgular bile oldukça önem taşıyor.

    17 KAMERAYA SAHİP

    Curiosity uzay aracının üzerinde toplamda 17 adet kamera bulunuyor. Araç, bu kameralar sayesinde gezdiği bölgelerden Dünya'ya fotoğraflar gönderiyor.

    Eğer siz de Curiosity'nin elde ettiği ham görüntülere daha yakından bakmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Instagram: @eshteknoloji

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