NASA'nın aracı Mars'ta garip bir kaya keşfetti

NASA'nın Mars'ta bulunan Curiosity aracı, bulduğu garip kayanın ne olduğunu anlamak için çalışmalar yürütüyor.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak 2011 yılında kızıl gezegene fırlatılan Curiosity, Mars jeolojisini incelemek ve Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını öğrenmek için çalışmalar yürütüyor.

Araç, birkaç gün önce Mars'taki Breamish adı verilen bir bölgede çalışamalarına devam ederken gizemli bir kaya keşfetti. Düz levhalara bölünmüş bu gizemli kayanın bir tür magmatik kaya olabileceği söyleniyor.

KAYAYI ANALİZ EDECEK

Curiosity, kaya parçasından alacağı numunelerden, organik bileşikleri ve gazları analiz ederek ne olduğunu anlamaya çalışacak.

Bilim insanları, Mars'ın yüzeyinde bir zamanlar suyun bulunduğuna ve yaşanabilir bir gezegen olduğuna inanıyor. Bu nedenle elde edilen en ince bulgular bile oldukça önem taşıyor.

17 KAMERAYA SAHİP

Curiosity uzay aracının üzerinde toplamda 17 adet kamera bulunuyor. Araç, bu kameralar sayesinde gezdiği bölgelerden Dünya'ya fotoğraflar gönderiyor.

Eğer siz de Curiosity'nin elde ettiği ham görüntülere daha yakından bakmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.