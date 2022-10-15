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    NASA'nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü

    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) saatler önce ayrılan NASA'nın "Crew-4" astronotları Florida yakınlarında okyanusa başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
    • 15.10.2022 - 07:37
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    NASA'nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü

    Uzayda geçirdikleri 6 aylık görevinden ardından SpaceX'in Dragon isimli uzay aracıyla UUİ'den ayrılan NASA mürettebatı, 5 saatlik başarılı bir dönüş operasyonuyla Florida açıklarına paraşütler indi.

    Dönüş operasyonu, Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center'dan kesintisiz takip edilirken, Dragon mekiği, atmosfere girdikten yaklaşık 5 dakika sonra paraşütlerini açtı ve takip eden 4 dakika sonrasında, Florida yerel saatiyle 16.55'te suya indi.

    NASA nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü #1

    6 ay boyunca yörüngede kaldılar

    Bob Hines, Kjell Lindgren ve Jessica Watkins'in yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti'den oluşan mürettebat, yörüngedeki araştırma laboratuvarında 6 aylık bir konaklama için nisan ayında SpaceX tarafından uzay istasyonuna taşınmıştı.

    NASA nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü #2

    Geçen hafta 4 astronot daha gitti

    Elon Musk'ın şirketi SpaceX, geçen hafta UUİ'ye 4 astronot daha göndererek "Crew-5" misyonunu gerçekleştirmişti.

    SpaceX, Mayıs 2020'deki ilk mürettebatlı uçuştan bu yana, 6 NASA görevi ve iki özel uçuşuyla toplam 30 kişiyi yörüngeye uçurdu.

    NASA nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü #3


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