NASA'nın Crew-4 mürettebatı 6 aylık görevin ardından dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) saatler önce ayrılan NASA'nın "Crew-4" astronotları Florida yakınlarında okyanusa başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Uzayda geçirdikleri 6 aylık görevinden ardından SpaceX'in Dragon isimli uzay aracıyla UUİ'den ayrılan NASA mürettebatı, 5 saatlik başarılı bir dönüş operasyonuyla Florida açıklarına paraşütler indi.

Dönüş operasyonu, Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center'dan kesintisiz takip edilirken, Dragon mekiği, atmosfere girdikten yaklaşık 5 dakika sonra paraşütlerini açtı ve takip eden 4 dakika sonrasında, Florida yerel saatiyle 16.55'te suya indi.

6 ay boyunca yörüngede kaldılar

Bob Hines, Kjell Lindgren ve Jessica Watkins'in yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti'den oluşan mürettebat, yörüngedeki araştırma laboratuvarında 6 aylık bir konaklama için nisan ayında SpaceX tarafından uzay istasyonuna taşınmıştı.

Geçen hafta 4 astronot daha gitti

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, geçen hafta UUİ'ye 4 astronot daha göndererek "Crew-5" misyonunu gerçekleştirmişti.

SpaceX, Mayıs 2020'deki ilk mürettebatlı uçuştan bu yana, 6 NASA görevi ve iki özel uçuşuyla toplam 30 kişiyi yörüngeye uçurdu.