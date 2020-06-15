NASA'nın insanlı uzay uçuşuna liderlik edecek ilk kadın

Ay'a astronot göndermenin planlarını yapan NASA, insanlı uzay uçuşu programını Kathy Lueders'e emanet etti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dört yıl içinde önce Ay'a sonra da Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Şirket; gerçekleştireceği bu zorlu görevler öncesinde, insanlı uzay uçuşu programının başına Kathy Lueders'ı getirdi.

Kurumdaki en önemli görevlerden birinin başına getirilen ilk kadın olan Lueders, geçen ay NASA ve SpaceX'in 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderme görevini başarılı şekilde yönetmişti.





NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Kathy, hem Ticari Mürettebat hem de Ticari Kargo programlarını başarıyla idare etti. 2024'te Ay'a astronot göndermeye hazırlanırken insanlı uçuş programını yönetebilecek en doğru kişi de o'dur" dedi.

ZORLU GÖREVİ YÖNETMİŞTİ

1992'de NASA'ya katılan Lueders, 30 Mayıs'ta SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Dragon’u taşıyan Falcon 9 roketinin Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılmasını ve NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürülmesini yönetmişti.