NASA'nın James Webb teleskobu ilk kez yabancı bir gezegen keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), TWA 7 b adı verilen bir öte gezegenin ilk doğrudan görüntüsünü yakalayarak çığır açan bir keşif yaptı.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) bir ekip tarafından gerçekleştirilen bu başarı, gezegen sistemlerinin kökenlerini anlamamıza bir adım daha yaklaştırıyor.

KORONAGRAF İLE DOĞRUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte gezegenleri doğrudan görüntülemek, kendi yıldızlarının parlaklığı yanında çok sönük kaldıkları için oldukça zordur.

CNRS ekibi, bu zorluğun üstesinden gelmek için James Webb Teleskobu'nda bulunan ve bir yıldızın ışığını engelleyen "koronagraf" adlı özel bir araç kullandı.

Bu yenilikçi teknik, Güneş tutulması sırasında Ay'ın Güneş'i engellemesine benzer bir şekilde çalıştı. Bu sayede ekip, gezegenin zayıf sinyallerini ortaya çıkararak TWA 7 b'yi tespit etmeyi başardı.

GENÇ VE UZAK BİR DÜNYA: TWA 7 B

TWA 7 b, Dünya'dan yaklaşık 100 ila 110 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve Satürn kadar büyük olduğu tahmin ediliyor.

Gezegen sisteminin yaklaşık altı milyon yaşında olduğuna inanılıyor. Bu da onun, gelişiminin erken aşamalarına dair değerli bir bakış sunduğu anlamına geliyor.

Bu keşif, James Webb Teleskobu'nun sadece uzak galaksileri değil, aynı zamanda güneş sistemimizin ötesindeki gezegenleri de inceleme konusundaki olağanüstü yeteneklerini bir kez daha vurguluyor.

Araştırma ekibi, kanıtların bunun keşfedilmemiş yeni bir gezegen olduğunu "güçlü bir şekilde gösterdiğini" belirtiyor.