NASA'nın örnek topladığı Bennu göktaşının içi boş çıktı

Numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, söz konusu göktaşının içinin boş olduğunu ortaya çıkardı.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

NASA ekipleri, 21 Ekim 2020 tarihinde OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

NASA'dan yapılan açıklamada, toplanan kayaların aracın depolama haznesine zarar verdiği, ancak toplanan örneklerin Numune Teslim Kapsülü (SRC) içine başarıyla yerleştirdiği bilgisine yer verilmişti.





GÖKTAŞININ İÇİ BOŞ ÇIKTI

Bilim insanları, aracın Bennu göktaşındaki davranışlarından ve diğer incelemelerden yola çıkarak göktaşının aslında içi boş bir yapıda olduğu sonucuna vardı.

OSIRIS-REx aracı, göktaşının yüzeyine indiğinde taş ve toz örneklerini havalandırmak için nitrojen püskürttü ve daha sonra uçuşan toz parçalarını çekerek örnek topladı. Ancak yumuşak yüzeye hazır olmayan araç, planlanandan daha fazla örnek topladı ve bu durum araca zarar verdi.

Daha sonra ise aracın indiği yüzeyin çökmeye başlamasıyla OSIRIS-REx hızlı bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü profesörü Daniel Scheers, "Göktaşının merkezinde birkaç futbol sahası sığdırabileceğiniz dev bir boşluk var. Bu nedenle göktaşı yakın bir zaman içinde kendi sonunu getirebilir." dedi.

2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç topladığı örnekler ile birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

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