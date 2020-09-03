NASA'nın uzay aracı 56 yıl sonra Dünya'ya düştü

Amerikan Havacılık Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı, Dünya'ya düşerek atmosferde parçalandı. Uzay aracını çıplak gözle görenler, göktaşı düştüğünü zannetti.

NASA, 1964 ve 1969 arasında her sene uzay araçlarından birini Dünya'yı daha iyi gözlemlemek için uzaya fırlatmıştı.

Daha sonra söz konusu uzay araçları, radyasyon kuşaklarından geçerek gezegenin etrafındaki manyetosferi inceleyeceği ve yaklaşık iki günde bir Dünya çevresindeki turunu tamamlayacağı bir yörüngeye yerleştirildi.

1964'te fırlatılan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli araç da bunlardan biriydi.

56 YIL SONRA DÜNYA'YA DÜŞTÜ

1964 yılında fırlatılan OGO-1 uzay aracı, geçtiğimiz cumartesi günü Güney Pasifik üzerinden Dünya'ya düştü ve atmosferde yanarak yok oldu. O anlar işte böyle kaydedildi:

ASTEROİT ZANNEDİLDİ

Atmosfere girdikten sonra yanan uzay aracı, pek çok kişi tarafından asteroid olarak algılandı. Ancak sonraki gözlemler; bunun asteroid değil, aslında insan yapımı bir cisim olduğunu ortaya çıkardı.

NASA, geçtiğimiz günlerde uzay aracının gezegenimize veya üzerindeki herhangi birine tehdit oluşturmadığına dair kamuoyuna güvence vermişti.



YILLARDIR BEKLEME MODUNDAYDI

1964 yılında fırlatılan OGO-1'in çalışması 5 yıl sürdü. 1969'da bilim insanlarının daha fazla veri elde edemediği noktada araç bekleme moduna alınmış, 1971'de ise görev tamamen sonlandırılmıştı.

DİĞER OGO ARAÇLARI DA DÜŞMÜŞTÜ

OGO-1, uzaya yollanan ilk OGO uzay aracıydı. Ama aynı zamanda geri dönen son araç oldu. O yıllarda birçok OGO aracı, hizmet dışı bırakıldıktan birkaç yıl sonra Dünya'ya düşmüştü. Ancak OGO-5 isimli araç, 2011 yılına kadar yörüngede kalmayı başarmış ve ardından Dünya'ya düşerek atmosferde parçalanmıştı.