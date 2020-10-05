NASA'nın Venüs'teki yaşamı 42 yıl önce bulduğu ortaya çıktı

NASA'nın, Venüs'te potansiyel yaşamın belirtisi olan "fosfin" gazını 42 yıl önce bulduğu, ancak bunun farkında olmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanırken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

NASA: BİZ BULDUK AMA FARKINA VARMADIK

NASA’nın, Venüs’teki fosfini 1978'de tespit etmiş ama bunu fark etmememiş olabileceği ortaya çıktı.





Gezegende fosfin bulunduğuna yönelik haberler yayılmaya başladığında bir grup araştırmacı, 1978’de Venüs’e gönderilen Pioneer 13 isimli uzay aracının verilerinde bu kimyasal gazla ilgili bir iz olup olmadığını merak etti.

O dönemde görevi yürüten bilim insanları, fosfinden veya diğer fosfor bazlı bileşiklerden hiç bahsetmemişti. Ancak bu araştırma ekibi, veriler üzerinde yeniden çalıştı ve fosfor bileşikleriyle fosfin varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştı.

NASA’nın biyo-kimya uzmanlarından Rakesh Mogul’ün liderlik ettiği ekip, 42 yıl önceki verilerden fosfine ait bulgular olduğunu, ancak o zaman fark etmediklerini söylüyor.



Bu durum, NASA’nın yıllar boyunca yürüttüğü diğer tarihi görevlerde ne gibi değerli bilgiler sakladığı sorusunu akla getirdi.

VENÜS'TE YAŞAM VAR MI?

Araştırmacılar, Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle gezegenin gizemi, gelecekte düzenlenecek çeşitli uzay görevleriyle çözülebilecek.



