Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay fotoğrafları açık artırmaya çıktı

Ay'a ayak basan ilk insanlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in tarihi fotoğrafları, müzayedede satılacak.

ABD’li astronot Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da gerçekleştirilen görevde Ay'a ilk basan insan olarak tarihe geçmişti.

Armstrong’tan 19 dakika sonra da diğer astronot Buzz Aldrin, Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak kayıtlara geçti.

Apollo 11 isimli görev sırasında Aldrin’in çektiği Armstrong’un Ay'daki adımlarının fotoğrafı ve Aldrin’in uzaydaki selfiesi müzayedeye çıktı.

19 KASIM'A KADAR SÜRECEK

"Başka Dünya'ya Yolculuk" isimli fotoğraf koleksiyonunun parçası fotoğraflar, Christie’s müzayede evinde 19 Kasım'a kadar satışta.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) özel arşivinden düzenlenen koleksiyonda, NASA’nın farklı uzay programlarındaki tarihi olaylardan derlenen 2 bin 400 fotoğraf yer alıyor.

50 BİN STERLİNE SATILABİLİR

Müzayede evindeki yetkililere göre, Armstrong'un fotoğrafının 30 bin sterlin ila 50 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.



Aldin’in selfie fotoğafının ise 6 bin sterlin ila 8 bin sterlin arasında bir fiyatta alıcı bulması öngörülüyor.

Koleksiyonda yer alan 2 bin 400 fotoğraf, Victor Martin-Malburet tarafından 15 yılda derlendi. Fotoğraflara ek olarak NASA’nın uzay görevlerinde kullandığı bazı yazışmaların transkripsiyonlarını bulmak da mümkün.

Instagram: @eshteknoloji