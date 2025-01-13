Netflix endişeli: Disney'in toplam aktif kullanıcı sayısı 157 milyona ulaştı

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Disney, yayın platformlarının toplam kullanıcı sayısıyla Netflix'i geçti. Disney+, Hulu ve ESPN+ platformları, aylık 157 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Disney+, Marvel, Pixar, Star Wars ve National Geographic gibi popüler markaların içeriklerini sunuyor. Bu çeşitlilik, platformun geniş bir kitleye hitap etmesini sağlıyor.

HULU VE ESPN+

Disney, Disney+'ın yanı sıra Hulu ve ESPN+ gibi yayın platformlarına da sahip. Hulu, geniş bir film ve dizi kataloğu sunarken, ESPN+ ise spor içeriklerine odaklanıyor.

Netflix, kasım ayı itibarıyla 70 milyon aktif kullanıcıya sahip. Ancak, Disney'in toplam kullanıcı sayısı üç platformu birden kapsıyor.

Disney+, gişe rekorları kıran filmler ve klasik yapımlar sunarken, Netflix ise orijinal içeriklere odaklanıyor.

Kullanıcıların hangi platformu tercih edeceği, içerik tercihlerine bağlı olarak değişiyor.