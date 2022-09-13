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    Netflix Türkiye paketlerine bir kez daha zam geldi

    Nisan ayında ülkemizdeki fiyatlarına yüzde 50 zam yapan Netflix, bir kez daha fiyat artışına gitti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:57
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    Netflix Türkiye paketlerine bir kez daha zam geldi

    Popüler yayın akış servisi Netflix'in abone sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişi azaldı. Platformun abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişi azalmıştı. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

    Görünüşe göre şirket, abone kaybından uğradığı zararı üyelik ücretlerinden çıkarmak istiyor.

    Nisan ayında ücretlerine yüzde 50 zam yapan platform, ülkemizdeki paket fiyatlarını bir kez daha artırdı.

    Yeni Netflix fiyatları

    Zamdan önce fiyatlar:

    • Temel paket 37,99 TL
    • Standart paket 57,99 TL
    • Özel paket 77,99 TL

    Yeni gelen zamdan sonra oluşan Netflix ücretleri şu şekilde;

    • Temel paket 45,99 TL
    • Standart paket 69,99 TL
    • Özel paket 93,99 TL

    netflix

    Netflix bu yeni zamla beraber 2022 yılında toplam yüzde 70'lik bir zam uygulamış oldu.

    Öte yandan Netflix, yaşanan kayıpları önlemek için reklamlı bir abonelik modeli ve hesap paylaşımına ek ücretler getirmeye hazırlanıyor.


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