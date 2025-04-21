Neuralink rakibi şirket, beyin implantı için ABD'den onay aldı

Haber Merkezi

Önde gelen nöroteknoloji girişimi Precision Neuroscience, beyin implant sisteminin kritik bir parçası için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayını aldı.



Bu çığır açan teknoloji, beyindeki sinir sinyallerini çözerek harici cihazlara iletilebilecek komutlara dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, bu beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI) temel amacı, ağır felç geçirmiş hastaların konuşma ve hareket gibi hayati fonksiyonlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak.

BCI teknolojileri üzerinde çalışan diğer önemli girişimler arasında Elon Musk'ın Neuralink'i ve Synchron gibi firmalar da bulunuyor.

ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI

Precision Neuroscience'ın kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü için aldığı bu ilk düzenleyici onay, nöroteknoloji sahasında dikkat çekici bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Bu onay, kablosuz BCI'nin temel bir bileşeni üzerinde çalışan bir şirkete verilen ilk tam düzenleyici onay olma özelliğini taşıyor.

Precision Neuroscience'ın kurucu ortağı ve Baş Bilim Sorumlusu Dr. Benjamin Rapoport, bu gelişmeyi şirket için "bir kuruluş anı" olarak nitelendirdi.

TEKNOLOJİNİN DETAYLARI

FDA tarafından onaylanan bu önemli bileşenin adı Layer 7 Cortical Interface olarak belirlendi.

Bu ara yüz, insan saçından bile daha ince bir yapıya sahip mikroelektrot dizisinden oluşuyor ve sarı renkli bir koli bandına benzetiliyor.

Her bir dizide tam olarak 1.024 adet elektrot bulunuyor. Bu elektrotlar, herhangi bir dokuya zarar vermeden beynin yüzeyindeki elektriksel aktiviteyi eş zamanlı olarak kaydedebiliyor, bu aktiviteyi sürekli olarak izleyebiliyor ve gerektiğinde beyni uyarabiliyor.

FDA'nın verdiği onay, bu cihazın hastalara 30 güne kadar implant edilebilmesine olanak tanıyor.