NFT olarak satışa çıkan kaya görseli 1.3 milyon dolara satıldı

NFT olarak satışa çıkan kaya görseli 1.3 milyon dolara satıldı

Kripto para dünyasında NFT çılgınlığı devam ediyor. NFT olarak satışa çıkan bir kaya görseli, 1.3 milyon dolara alıcı buldu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji ile satışa çıkan birçok görsel, milyon dolarlık satış rakamları elde ediyor.

2017'de başlayan ilk NFT projelerinden EtherRock kapsamında, bir kaya görseli için 400 ether'lik bir ödeme yapıldı. Bu da yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir rakama denk geliyor.

ETHERROCK PROJESİ

EtherRock projesi kapsamında Ethereum blok zinciri üzerinde üretilmiş toplam 100 adet görsel bulunuyor ve sınırlı sayıda bulunması da fiyatların artmasına sebep oluyor.

EtherRock, 2017 yılından beri NFT piyasasında bulunuyor. Bu da onu ilk NFT platformlarından biri haline getiriyor.

İlk EtherRock, 6 Ağustos'ta 15 ETH'ye yani 41 bin dolara satılmıştı. Fiyatlar yaklaşık 3 haftadır durmadan yukarıya çıkıyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara kadar çıkmıştı.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.