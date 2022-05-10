NFT özelliği, yakında Instagram'a geliyor

Instagram, kullanıcılar için NFT özelliğini çok yakında kullanıma sunacak.

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.

Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Instagram'da NFT dönemi

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde milyonlarca dolar gelir elde edilmesi, sosyal medya devlerinin de dikkatini çekti.

Geçtiğimiz aylarda NFT özelliğini kullanıma sunan Twitter'dan sonra bir hamle de Instagram'dan geldi.

Instagram, NFT'lerin profillerde sergilenebilmesi için çalışıyor. Benzer bir özellik Facebook'a da getirilecek.

Yeni özellik; NFT oluşturma, sergileme, satma ve kullanıcıların en sevdikleri sanatçıları takip etme gibi özellikler sunacak.

NFT özelliğinin platforma ne zaman ekleneceği henüz belli olmasa da çalışmaların tamamlandığı gelen bilgiler arasında.